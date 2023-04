Législative partielle : Karim Ben Cheïkh réélu député de la 9e circonscription

Le Franco-tunisien Karim Ben Cheïkh, candidat de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), a été réélu dimanche député de la 9e circonscription des Français de l’étranger. Au deuxième tour de cette élection partielle, il a raflé 8 059 voix (67,65%) de Français inscrits dans la circonscription regroupant les pays du Maghreb et l’Afrique de l’Ouest. Sa rivale, Caroline Traverse, candidate de Renaissance et arrivée deuxième lors du premier tour, n’a eu que 32,35% (3 853) des voix.

Selon les résultats publiés par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, le taux de participation à ce deuxième tour de l’élection partielle a été de 10,29% seulement parmi les 125 506 inscrits. Le nombre de votants a été de 12 911 alors que 928 bulletins ont été déclarés blancs et 71 ont été annulés.

«Merci ! Grâce à votre mobilisation, je suis réélu député de la 9e circonscription à l’Assemblée nationale. Par ce vote, mes compatriotes français du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest envoient un puissant message de confiance et de soutien à l’Union de la gauche et de l’écologie», a réagi Karim Ben Cheïkh sur son compte Twitter.

Merci ! Grâce à votre mobilisation, je suis réélu député de #9eCircoFDE @AssembleeNat

Par ce vote*, mes compatriotes ?? du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest envoient un puissant message de confiance et de soutien à l’union de la gauche et de l’écologie. pic.twitter.com/tVn4EJxU3H — Karim Ben Cheikh (@K_BenCheikh) April 16, 2023

Karim Ben Cheïkh a été élu, en juin 2022, député de la 9e circonscription. Fin janvier 2023, le Conseil constitutionnel de France a annulé cette élection, en donnant raison à la requête déposée par la candidate Thiaba Bruni. L’instance a reconnu des «dysfonctionnements intervenus lors du vote électronique», pour cette circonscription couvrant le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Des dysfonctionnements soulevés notamment pour les bureaux établis en Algérie.