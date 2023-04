Le PJD dénonce les «reculs politiques et démocratiques» du gouvernement Akhannouch

Le secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD) a exprimé, samedi, sa «profonde préoccupation quant au mécontentement populaires croissants face à la manière dont le gouvernement traite la détérioration continue des conditions sociales et de vie des citoyens». Dans un communiqué à l’issue de sa réunion hebdomadaire, le secrétariat a mis en garde contre «l'extrême dangerosité des évolutions sociales récentes et exacerbées dues à l'incapacité du gouvernement à faire face à la crise sociale et à l'absence de communication respectueuse, franche et responsable avec l'opinion publique».

Cela a «conduit à la détérioration de la confiance des familles marocaines pour atteindre ses niveaux les plus bas, après que le gouvernement a laissé les citoyens en proie aux lobbies d'intérêts, à la spéculation, à la cupidité et à l'enrichissement illégal», fustige la formation politique. Celle-ci s’est dit «surprise par le refus du gouvernement d'adopter un paquet intégré, cohérent et consultatif sur un large éventail de procédures et de mesures pour faire face au problème de l'inflation et de la flambée des prix», en pointant des «mesures partielles et dispersées» qui, en plus de «répondre aux pressions des intérêts privés limités et factionnels», n’ont pas «d'effet significatif pour s'attaquer aux véritables causes et sources» de cette problématique.

«Le Secrétariat général déplore les recules sur les plans politique et démocratique que poursuit ce gouvernement, dont le dernier en date a été l'approbation d'un projet de loi visant à créer une commission temporaire de gestion du secteur de la presse et de l'édition, au lieu d'un organe élu , en violation flagrante des conditions de démocratie et d'indépendance de l'autorégulation du secteur de la presse», dénonce le parti de la Lampe. Il évoque aussi «la confusion gouvernementale» concernant les pharmaciens.

L’organe exécutif du PJD a également critiqué la «logique partisane étroite», «l’arrogance» et «le mépris du chef du gouvernement et de son parti» face aux avertissements et aux initiatives prises par l'opposition, en critiquant au passage des «campagnes de diffamation et de sous-estimation» de l’opposition. «Cette approche d'exclusion des partis nationaux en tant qu'institutions constitutionnelles de médiation et d'orientation des citoyens alimenterait la congestion et les tensions face à la situation sociale que traverse notre pays», conclut-on.