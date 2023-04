Sofiane Boufal : «Le Maroc devrait gagner la CAN avant de penser à la Coupe du monde»

Les Lions de l’Atlas devraient se concentrer sur le titre continental, avant de rêver de décrocher un sacre mondial, a déclaré l’international marocain Sofiane Boufal. Dans une interview pour le média qatari AlKass Sports, l’ailier a indiqué que la priorité pour le Onze national devrait en effet être la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue en 2024, avant d’espérer un nouvel exploit historique au Mondial de 2026. Demi-finaliste de la Coupe du monde, le Maroc est devenu la première nation arabe et africaine à se hisser au carré d’or. C’est aussi la première équipe arabe et la deuxième d’Afrique à avoir battu le Brésil, après le match amical joué le mois dernier à Tanger.

«Nous devons définir nos priorités. D’abord, nous devons gagner la CAN. Nous savons très bien que c’est une compétition difficile et compliquée, et ensuite nous aurons tout le temps de penser à la Coupe du monde», a déclaré le joueur d’Al-Rayyan. Le seul titre du Maroc à la CAN remonte à 1976. Selon l’international, «la CAN est différente de la Coupe du monde et les circonstances n’étaient pas en notre faveur dans le passé, nous devons donc avoir une mentalité plus forte».

«En Coupe du monde, tout va bien, en ce qui concerne les entraînements et les stades, mais c’est très différent en Afrique. Il faut être réaliste et bien préparer le tournoi, qui ne sera pas facile du tout», a encore souligné Sofiane Boufal. «Le secret de notre éclat continu est que nous avons continué ce que nous avons fait en Coupe du monde. Nous avons une défense solide, une attaque organisée, des joueurs talentueux et nous pouvons faire la différence à tout moment», a-t-il déclaré. Et d’ajouter que «nous ne devons pas nous relâcher et continuer sur le même rythme pour revenir au Maroc avec le titre de la Coupe d’Afrique des nations».

Dans le classement mondial le plus récent de la FIFA, le Brésil a désormais chuté à la troisième place, derrière l’Argentine et la France. Le Maroc est classé 11ème.