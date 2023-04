Coupe arabe de Beach Soccer : Le Maroc dans le groupe A, avec l'Arabie Saoudite, la Mauritanie et le Liban

La sélection marocaine de Beach Soccer a été versée dans la poule A de la Coupe arabe (Arabie Saoudite 2023), aux côtés du pays hôte, de la Mauritanie et du Liban et ce, suite au tirage au sort qui a eu lieu, dimanche à Riyad. Le groupe B de cette compétition, organisée par l'Union des associations arabes de football (UAFA) du 11 au 20 mai au King Abdullah Sports City, comprend Oman, l'Egypte, la Palestine et le Soudan, alors que le groupe C est composé des Emirats arabes unis, de la Libye, du Koweït et des Comores.

Cette Coupe fait partie des compétitions de l'UAFA pour la saison 2023. Sa première édition, qui s'est déroulée en Égypte en 2008, a été remportée par le pays hôte.

Pour sa part, l'Arabie Saoudite s'est adjugée la 2e édition qui a eu lieu sur ses terres, alors que la 3e, organisée en Egypte, a été décrochée par les Pharaons.