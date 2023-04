Maroc : L’Airbus A380 d’Emirates remplace le Boeing 777-300ER sur la ligne Dubaï-Casablanca

L’avion emblématique A380 d'Emirates a atterri, ce samedi à l'Aéroport International Mohammed V de Casablanca. L’occasion d’«offrir une meilleure expérience aux clients voyageant entre Casablanca et Dubaï et permettant de répondre à la demande croissante de voyages à destination et en provenance du Maroc», indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

Les passagers à bord du premier A380 à destination du Maroc ont eu droit à «une touche d’exception supplémentaire puisque le superjumbo était habillé d'une livrée spéciale pour l'occasion», poursuit la même source. L'avion arborait, en effet, la livrée «Museum of the Future» (Musée du Futur), la plus récente merveille de Dubaï, une icône architecturale et un centre de concepts et d'idées pionniers.

Le service quotidien d’Emirates en A380 remplace l'avion Boeing 777-300ER, actuellement utilisé sur le trajet Dubaï-Casablanca, annonce la compagnie aérienne. Celle-ci rappelle que le vol EK751 décolle de l’aéroport International de Dubaï à 07h30 et atterrit à Casablanca à 11h55 GMT, alors que le vol retour EK 752 décolle de Casablanca à 14h45 pour arriver à Dubaï à 1h15 le lendemain.

L'avion a été accueilli par Khalfan Al Salami, directeur général d’Emirates pour le Maroc, ainsi que plusieurs hauts dignitaires dont Alasri Al Dhaheri, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Omar Abdulrahman Al Tunaiji, consul général des Émirats Arabes Unis et Abdalhaq Mazrour, directeur de l'Aéroport Mohammed V de Casablanca. La compagnie rappelle qu'elle dessert le Maroc depuis plus de 21 ans, en estimant que la reprise des services en A380 témoigne de son engagement de longue date envers le pays, en soutenant les arrivées touristiques et en boostant la reprise du tourisme dans le pays.