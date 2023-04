Soudan : Le Maroc appelle ses ressortissants à la vigilance et à éviter les zones de confrontations

Suite aux événements que connaît actuellement la République du Soudan sœur, l’ambassade du Royaume du Maroc à Khartoum demande à tous les ressortissants marocains dans ce pays de rester vigilants et d'éviter les zones de confrontations, et ce pour préserver leur sécurité. Dans un communiqué publié samedi, l’ambassade a recommandé aux ressortissants marocains de ne pas quitter leurs domiciles en ce moment et de respecter les instructions des autorités soudanaises compétentes.

Pour communiquer avec les ressortissants marocains au Soudan et fournir les services nécessaires, l’ambassade du Maroc à Khartoum met à leur disposition le numéro de téléphone suivant : 00249123613284. L’ambassade appelle aussi tous les citoyens marocains désirant se rendre au Soudan de reporter leur voyage, conclut-on.