Abdessamad Mohammed bat son record avec l’équipe de France lors d’un match au Maroc

Le Franco-marocain Abdessamad Mohammed est devenu, jeudi soir, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France de Futsal, après avoir inscrit son 61ème but, lors d’un match amical contre la Croatie tenu à Rabat, au Maroc. Selon la Fédération française de football (FFF), le pivot des Bleus et de l'Étoile Lavalloise a ainsi battu le record de soixante buts détenu par Alexandre Teixeira, en 85 sélections.

«C’est un moment particulier. Je savais que ça allait arriver parce que j’ai la chance de marquer régulièrement et que le record n’était pas très loin. Ce record permet de s’arrêter un instant sur le chemin parcouru. Maintenant je suis dans mes meilleures années donc j’espère augmenter ce chiffre le plus haut possible pour que les prochaines générations aient du mal à battre ce record», a confié le Franco-marocain, qui s’est dit «très content» et «très fier».

«La première personne qui m’a envoyé un message après le but contre la Croatie c’est mon père qui m’a dit "félicitations mon fils pour ce record". Mon père n’est pas très loin d’ici, à une cinquantaine de kilomètres de Rabat. Toute ma famille est fière. Le Maroc est mon pays d’origine, forcément ça me touche d’autant plus d’avoir battu ce record ici.» Abdessamad Mohammed

Abdessamad a commencé le futsal en 2007 et a rejoint, en 2009, le Vision Nova Arcueil en championnat de France, avant d’évoluer au sein du Kremlin-Bicêtre United et l'ACCES futsal. Sur le plan international, il fait partie de la première sélection française à se qualifier et participer à une compétition internationale avec l'Euro 2018.

Son frère Yassine Mohammed est également joueur de futsal international français évoluant au poste de gardien de but.