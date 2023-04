Corruption au Parlement européen : Adoption d’un «nouveau code de conduite» non-contraignant

Deux mois après avoir adopté une résolution interdisant l’accès des représentants du Maroc au Parlement européen, les eurodéputés établissent un «nouveau code de conduite» ayant pour objectif de limiter les cas de corruptions dans l’institution législative. Désormais, tout parlementaire doit demander l’autorisation d’inviter des diplomates de pays étrangers dans les locaux de l’hémicycle européen, rapporte Politico.

Ils sont également tenus d’informer la présidente du PE, Roberta Metsola, chaque fois qu’ils les rencontrent. Ces directives ont été approuvées, jeudi lors d’une réunion à huis-clos, précise la même source. Toutefois, elles ne sont pas contraignantes, note Politico. Aucune sanction n’est envisagée à l'endroit des eurodéputés qui ne respectent pas les recommandations de ce nouveau code de conduite.

Ces directives sont surtout destinées à «clarifier la situation des députés européens et donner à Metsola et aux hauts fonctionnaires un meilleur contrôle sur qui rencontre qui, alors qu’une enquête pénale est en cours en Belgique pour déterminer si les députés ont accepté des pots-de-vin du Qatar et du Maroc», explique Politico.

La plénière du Parlement européen a adopté, le 16 février, deux résolutions portant sur la question de la transparence et de l’intégrité dans le processus décisionnel de l’Union européenne, avec à la clé «des sanctions dissuasives en cas d’infraction au code de conduite des députés, y compris financières ; les voyages financés par des pays tiers devront faire l’objet d’un accord préalable et les négociations sur l’organisme indépendant d’éthique devront s’achever avant la prochaine coupure estivale».