Maroc : RSF dénonce la prise en main du CNP par le gouvernement Akhannouch

L’organisation internationale Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé, vendredi, la «volonté manifeste» des autorités marocaine de «renforcer leur contrôle sur le secteur des médias». Dans un communiqué en réaction à l’adoption, par le gouvernement, du projet de loi 15.23 portant création d’une commission temporaire de gestion du Conseil national de la presse, RSF souligne que le projet de loi, déposé par le gouvernement d’Aziz Akhannouch «prévoit désormais de transférer les prérogatives du conseil vers un comité temporaire dans lequel les dirigeants du conseil sont maintenus, à l’exception toutefois des représentants de la FMEJ et de l’Union marocaine du journalisme (UMT)».

«Il se trouve que ces deux organisations étaient les seuls membres à demander la réélection des représentants du Conseil, alors que les autres y étaient opposés», souligne-t-on. Cette décision, inexpliquée est le «signe d’une volonté manifeste de l’exécutif de contrôler les médias et de mettre fin à l’autorégulation du secteur» et un «retour en arrière qui remet en cause la finalité même de ce Conseil de la presse à savoir “une auto-organisation”».

«Le remplacement du Conseil national de la presse, sans passer par une élection comme le prévoit la loi, est un acte de plus commis contre la liberté de la presse au Maroc. La remise en cause de l’existence de ce conseil, qui survient dans un contexte répressif, illustré par l’emprisonnement injuste et injustifié des journalistes Omar Radi, Soulaiman Raissouni et Taoufik Bouachrine, est inquiétante à plus d’un titre», a déclaré Khaled Drareni, Représentant de RSF en Afrique du Nord, cité par le communiqué. «Elle traduit de toute évidence une volonté des autorités d’assurer un contrôle total de la presse. Il n'y a pourtant rien à gagner à étouffer les dernières voix libres et critiques du pays. Les autorités se doivent de respecter la constitution marocaine et l’autonomie du Conseil de la presse», a-t-il ajouté.