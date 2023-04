Monde arabe : Entretiens entre Bourita et son homologue saoudien

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita s’est entretenu, hier par téléphone, avec son homologue saoudien, Faisal bin Farhan bin Abdullah Al-Saoud. L’échange a permis aux deux parties de «passer en revue les relations bilatérales et les moyens de les renforcer», indique l’agence officielle de presse en Arabie saoudite (SPA).

Les entretiens ont porté aussi sur «les développements régionaux et internationaux d'intérêt commun, et les efforts déployés à cet égard», ajoute la même source. Bourita et Bin Farhan ont abordé également «les efforts des deux pays frères pour soutenir l'action arabe commune, d'une manière qui renforce la stabilité et la prospérité des pays et des peuples de la région arabe», conclut la dépêche de la SPA.

Cet appel téléphonique a coïncidé avec la tenue, le même jour à Djeddah, d’une réunion entre certains pays arabes consacrée à l’examen de la question du retour de la Syrie à la Ligue arabe. L’Arabie saoudite n’a pas invité l’Algérie, qui assure pourtant la présidence du sommet arabe, à prendre part à ladite réunion. Une mise à l’écart qui a soulevé l’ire de la diplomatie algérienne.