Ghizlane Chebbak et Fatima Tagnaout dans l’équipe Visa pour la Coupe du monde féminine

La footballeuse marocaine et capitaine de la sélection nationale féminine, Ghizlane Chebbak, figure dans l’équipe Visa, à 100 jours de la Coupe du monde Féminine de la FIFA, prévue en Nouvelle-Zélande et en Australie. «Team Visa s’appuie sur l’engagement de longue date de Visa pour promouvoir une plus grande égalité et visibilité pour les femmes sur et en dehors du terrain», indique un communiqué parvenu à Yabiladi. Le Maroc est doublement représenté, puisque la Lionne de l’Atlas figure avec sa coéquipière Fatima Tagnaout. Au total, 33 joueuses de football sont soutenues dans le cadre du programme. Le Maroc y est inclus pour la première fois.

«Nous avons assisté à des changements historiques pour l’équité et l’égalité dans le football au cours des dernières années, et Visa s’engage à fournir à ces femmes résilientes les outils et les ressources nécessaires pour continuer à travailler pour des règles du jeu équitables», a déclaré Sami Romdhane, country manager chez Visa au Maroc.

Ghizlane Chebbak encourage «toutes les opportunités pour encourager les jeunes filles à pratiquer le sport, en particulier le football féminin, en rappelant à la société, en particulier aux familles, la nécessité de soutenir les ambitions de leurs filles et de croire en leurs rêves». Fatima Tagnaout a rappelé qu’en l’absence d’un club de football féminin dans son quartier, elle a commencé à jouer avec les garçons, «ce qui a attiré l’attention du plus grand club du pays». «Je suis ravie que mon expérience ait influencé de nombreuses personnes à ouvrir ou inscrire leurs filles dans des écoles de football», a-t-elle souligné.

Selon la même source, des joueuses sur le terrain comme Ellie Carpenter (Australie), Debinha (Brésil), Christine Sinclair (Canada) et Ghizlane Chebbak (Maroc) «ont toutes accompli des avancées historiques pour le jeu, remportant divers prix, premières et records internationaux».