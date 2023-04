Le Maroc a représenté 12% de toutes les livraisons de diesel russe en mars 2023

La Russie a continué, en mars dernier, d’exporter son diesel, notamment vers l’Afrique du Nord et la Turquie, au grand dam des sanctions européennes. Ainsi, selon l’agence Sputnik, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie ont été classés, le mois dernier, au TOP 3 des importateurs du diesel russe ;

Au cours du mois de mars, le Maroc a représenté 12% de toutes les livraisons de diesel russe, devant la Tunisie et l’Algérie qui ont importé respectivement 10% et 8%, selon les décomptes de l’agence russe analytique Naans-média, poursuit la même source. Au total, les trois pays maghrébins ont importé 30% du carburant en provenance de Russie. Le volume le plus important (33%) a été acheté par la Turquie.

«La Russie a ainsi su former des flux de livraisons stables de produits pétroliers vers des pays considérés comme amicaux ou neutres. Le marché de l’UE récupère désormais les volumes restant», conclut-on.

Les informations sur les exportations du diesel russe concordent avec l’alerte exprimée par par des ONG espagnoles sur des opérations de transbordements de pétrole des navires russes, effectuées au large de Ceuta et dans les eaux marocaines. Elles interviennent en pleine polémique au Maroc, alors que des partis de l’opposition ont lancé une initiative pour constituer une commission d’enquête parlementaire sur les carburants russes importés.