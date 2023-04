Ramadan dans l'Histoire #23 : Le Prophète et la dernière dizaine du mois sacré

Les dix dernières nuits du Ramadan commencent à partir de la nuit du 21, et se terminent avec la fin du mois sacré, qu'il soit complet (30 jours) ou incomplet (29 jours). La dernière dizaine du mois sacré ont de nombreuses caractéristiques qui les différencient des autres jours, car ils incluent la Nuit du destin, à propos de laquelle Dieu Tout-Puissant a dit : «Elle est mieux que mille mois».

La diligence du Prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, au cours des dix derniers jours est due à la présence de Laylat al-Qadr en son sein. Dans «Sahih al-Bukhari», il est rapporté que le prophète a invité les fidèles à «chercher» Laylat al-Qadr «dans les dix derniers jours du Ramadan» ;

Dans «Sahih Muslim» et «Sahih al-Bukhari», il est rapporté que «lorsque les dix premiers jours du Ramadan commencent, le Prophète «priait durant la nuit et réveillait sa famille», ce qui signifie qu'il restait éveillé tard la nuit pour prier et réciter le Coran.

Laylat al-Qadr équivaut au jeûne et à la prière pendant tout le mois de Ramadan. «Quiconque prie le Ramadan par foi et espoir de récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés», a dit le Messager de l’islam, comme rapporté dans «Sahih al-Bukhari». Et le Prophète d’ajouter : «Quiconque jeûne le Ramadan par foi et en attente de récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés, et celui qui prie la Nuit du destin par foi et en attente de récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés.»

Une nuit qui équivaut «mille mois»

«Le Messager, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a célébré les dix premiers jours du Ramadan, puis la deuxième dizaine du mois ainsi que la troisième dizaine et a ordonné aux compagnons de le faire», explique dans une déclaration à Yabladi, Mohammed Al-Hayyan, membre du conseil local des oulémas de Nouaceur. «Il lui devint clair, à travers ses visions et celles des compagnons que la Nuit du destin se trouve dans les dix derniers jours. C'est pourquoi il leur dit : ‘Je vois que vos visions se sont entendues au cours des dix derniers jours, alors vous y avez touché au cours des dix derniers jours», poursuit l’expert.

Selon lui, «c'était de la Sunnah du Prophète de fêter la Nuit du destin dans les dix derniers jours». «Le Prophète impliquait ses femmes dans cette célébration, à travers des rak'ahs, en récitant le Coran et en se souvenant de Dieu Tout-Puissant».

La Nuit du destin est aussi la nuit bénie durant laquelle Dieu a révélé le Coran à son Prophète. Elle est considérée comme «la nuit du Grand Prix», car sa célébration par la prière et les Douâa équivaut à mille ans ou encore «mille mois» selon le Coran. Le Compagnon Al-Nu'man ibn Bashir a confié avoir veillé avec le Messager de Dieu au mois de Ramadan, en priant la nuit du 23 jusqu’un premier tiers de la nuit, celle du 25 jusqu’à la moitié de la nuit et celle du 29 jusqu'à ce qu’ils pensent qu’ils n’allaient pas rattraper l’aube.

Les compagnons et les prédécesseurs ont profité des dix derniers jours au point de rompre leur jeûne par des bouchées et retarder le repas complet jusqu’avant l'aube (s’hour) afin de ne pas perdre de temps à manger. «Dans la nuit du vingt-sept, celui d'entre vous qui est capable de retarder sa rupture du jeûne, qu'il le fasse et qu'il rompe son jeûne avec du lait mélangé à de l'eau», avait déclaré le compagnon Abu Maryam Zar bin Habish Al-Asadi.