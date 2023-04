Espagne : Le Maroc fait appel suite au rejet de sa plainte contre Ignacio Cembrero

Le Maroc a fait appel de la décision d'un tribunal de Madrid de rejeter sa plainte contre le journaliste Ignacio Cembrero. Dans une déclaration écrite, à laquelle EFE a eu accès, les avocats du Maroc font appel du jugement du 10 mars dernier, dans lequel le tribunal de première instance de Madrid a rejeté la plainte du royaume, qui a été condamné aux dépens de la procédure.

Ce jugement a considéré que les déclarations d'Ignacio Cembrero, dans lesquelles il affirmait que son téléphone portable aurait été espionné au moyen du système Pegasus et que le Maroc en serait responsable, ne permettaient pas au Maroc d'exiger une rétractation de la part du journaliste. Lors du procès, qui s'est tenu le 3 janvier, Ignacio Cembrero a confirmé que le Maroc l'avait espionné par l'intermédiaire de Pegasus et qu'il maintenait à son encontre un «harcèlement et une intimidation» qui lui portaient préjudice, raison pour laquelle il a demandé que l'action en justice soit rejetée et que Rabat soit averti que de telles plaintes ne sont pas autorisées en Espagne.

«Bien que la sentence (en première instance, ndlr) ne prouve pas l'existence d'un espionnage de la part du Maroc à l'encontre de M Cembrero, elle rejette de manière incompréhensible l'action en justice», estiment les avocats du Maroc, qui soulignent que l'introduction de l'action en justice «n'a rien à voir avec le droit à la liberté d'expression ou le droit à l'information». «L'appel exprime la confiance que le droit et la justice seront rétablis car le royaume du Maroc n'a aucune raison de supporter qu'un homme affirme publiquement avoir été victime d'une intrusion illégale dans son téléphone, sans aucune donnée objective pour le soutenir au-delà de sa propre croyance et de son affirmation aveugle, et même contre les conclusions de nos tribunaux compétents et de la police», ajoutent-ils dans leur lettre.

Cembrero a souligné, dans des déclarations à EFE, que l'appel a été présenté le 13 avril, un jour après que la Cour d'appel de Paris a rejeté les plaintes que le Maroc avait déposées contre plusieurs médias français qui avaient révélé l'espionnage par Pegasus en accusant le Maroc.