Ceuta et Melilla : Le chef de l’Istiqlal se distancie des propos d’Ennam Mayara

Le secrétaire général du Parti de l'Istiqlal a pris ses distances des déclarations du président de la Chambre des conseillers, également membre du PI, Ennam Mayara sur l’occupation de Ceuta et Melilla par l’Espagne. Lors d’une réunion, tenue mercredi soir à Meknès avec les militants de sa formation politique, Nizar Baraka s’est félicité de la «nouvelle feuille de route» entre le Maroc et l’Espagne, rendue possible grâce au soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara, a-t-il souligné.

«Le chef du gouvernement espagnol a dit que dans la nouvelle étape, nous allons nous consacrer sur ce qui nous unit. Nous sommes tous convaincus que nous avons un destin commun», a rappelé Baraka. «Nous devons donc travailler côte à côte pour le bénéfice des deux peuples et des deux pays (…) Le Parti Istiqlal, avec ses dirigeants, ses militantes et militants, est derrière Sa Majesté le Roi, fidèle à la feuille de route convenue entre le Maroc et l'Espagne», a-t-il précisé dans son allocution.

La semaine dernière, le président de la Chambre des conseillers, Ennam Mayara a réaffirmé «la marocanité de Ceuta et Melilla» et plaidé «pour mettre fin à la colonisation» des deux présides «par une solution négociée, sans recourir aux armes». Et d’ajouter que «Ceuta et Melilla ne feront pas l'objet de chantage».

En réaction à la visite effectuée à Melilla, en novembre 2007, par le roi Juan Carlos, l’ancien Premier ministre et secrétaire général de l’Istiqlal, Abbas El Fassi avait appelé l’Espagne «à comprendre que le temps du colonialisme est révolu, et irrévocable».