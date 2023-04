Un Américain renoue avec un projet de logement qu'il a conçu il y a cinquante ans au Maroc

Célèbre architecte dans son pays, Steven Ehrlich a découvert récemment qu’un projet de logement qu'il a conçu il y a cinquante ans au Maroc et qu’il pensait non construit, a finalement été réalisé. Au début des années 1970, il a fait partie de la première cohorte d'architectes arrivés au Maroc par l'intermédiaire du Peace Corps, à un moment où la construction de barrages à l'extérieur de Marrakech a contraint les villageois à se déplacer, écrit The Architect's Newspaper.

L'architecte a donc élaboré des plans pour des logements simples en briques de terre pour les villageois déplacés. Le projet est connu sous le nom d'Habitat rural. Accompagné d'un interprète et d'un dessinateur, il a effectué des recherches sur les pratiques locales en matière d'habitat et sur les modes de vie. Des études ayant abouti à des propositions de villages ruraux, l'un aux environs de Marrakech, l'autre à Ouarzazate. Le projet de logement était simple dans sa conception et sa construction, alors que l’architecte proposait d'utiliser des briques de terre pour construire les murs, et un toit en béton préfabriqué, une technologie et un processus nouveaux pour la région rurale mais qui s'inspirait des structures vernaculaires amazighes locales.

Il y a huit ans, l’architecte revient au Maroc et en profite pour se renseigner sur ledit projet. Cependant, l’administration en charge ne lui fournit pas l’information nécessaire. «J'ai donc supposé que ces projets n'avaient jamais été construits», se souvient-il. Quelques années plus tard, le Getty Research Institute commence à compiler des archives sur son travail. Grâce à des recherches menées par le chercheur belge Ben Clark, qui étudiait la région, l’architecte américain apprend finalement que les villages ruraux ont été réalisés à Sidi Moussa et Skoura II (aujourd'hui Idelsane). «Des images des aménagements et une vue aérienne de Google Maps ont confirmé que les dessins étaient bien ceux d'Ehrlich», assure-t-on.

À l'annonce de cette nouvelle, Steven Ehrlich a gardé le sourire pendant près d'une semaine et compte se rendre au Maroc prochainement. De plus, le Getty Research Institute doit présenter son projet marocain à la 76e conférence internationale annuelle de la Society for Architectural Historians, qui se tient du 12 au 16 avril à Montréal.