Maroc : A Zagora, les superficies pour la pastèque baissent d'au moins 25%

En raison des restrictions imposées par le gouvernement à la production de pastèques dans la région de Zagora, les volumes diminueront considérablement cette saison. Selon Fresh Plaza, la décision est due à l'épuisement de la nappe phréatique et au manque de précipitations dans la région. Les autorités ont ainsi décidé, fin octobre 2022, de limiter la superficie à 0,5-1 ha par producteur et de l'interdire complètement dans certaines zones qui contiennent des sources d'eau potable.

«La confusion et l'incertitude étaient grandes parmi les producteurs quant au sort de leurs cultures dans le contexte de cette restriction et à l'étendue de son application par les autorités. Au final, il y a eu une baisse des superficies que je peux estimer à 25%», a déclaré Mohammed Benradi, producteur de pastèques à Zagora. «En raison des restrictions, nos volumes de pastèques avoisinent les 1 000 tonnes cette année. La récolte est imminente et nos calendriers d'exportation seront disponibles la semaine prochaine par l'intermédiaire d'une maison de conditionnement dans la ville d'Agadir», ajoute-t-il.

Outre la baisse des volumes, la situation de stress hydrique a entraîné une augmentation des coûts d'approvisionnement en eau, qui ont augmenté de 12 à 13% cette saison, selon le producteur. Mais il n'y a pas d'inquiétude quant à la qualité des pastèques. «Les conditions météorologiques ont été généralement bonnes tout au long de l'année. La qualité des pastèques de Zagora est bien connue, même au niveau international, et nous sommes convaincus que cette année ne fera pas exception à la règle», a-t-il noté.

La production marocaine est en concurrence avec plusieurs autres pays de la région, tels que la Mauritanie et le Sénégal, qui ont des calendriers d'exportation simultanés, rappelle la même source.