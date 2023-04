Un comité de l'ONU demande au Maroc d'enquêter sur la tragédie de Melilla

Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a appelé le Maroc à mener une «enquête indépendante et sérieuse» sur le drame migratoire survenu en juin dernier à la frontière séparant le royaume de Melilla et à poursuivre et punir les responsables. Dans son rapport sur la situation au Maroc, auquel Europa Press a eu accès, le comité a exprimé sa «profonde préoccupation» concernant la mort de 23 personnes et les dizaines de blessés suite à ce drame.

Le comité a pointé «les actions des forces de sécurité marocaines contre les migrants au poste frontière entre Nador et Melilla», en s'inquiétant également des «rapports faisant état d'autres actes de violence, y compris la discrimination raciale et la destruction de biens privés et de nourriture» dans les mois précédant ces événements. Des actions qui auraient visé «les réfugiés et les migrants vivant dans des abris informels à Nador et dans les environs».

Le Comité onusien a, dans ce sens, exhorté le Maroc de mener «des enquêtes indépendantes, sérieuses et rapides» sur ces événements et de rendre public le rapport résultant de l'enquête. Il a également exigé que les responsables de ces violations présumées des droits de l'Homme, en particulier les agents de l'État, soient tenus pour responsables, poursuivis et sanctionnés «par des peines proportionnelles à l'infraction», et que des mesures soient prises pour que de tels actes ne se reproduisent pas. Enfin, le Comité a demandé à l'Etat marocain de prendre des mesures pour assurer «l'accès des victimes et de leurs familles à des réparations et indemnisations adéquates».