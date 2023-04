Le Maroc empêche 200 migrants subsahariens d’entrer à Ceuta

Plus de 200 migrants subsahariens ont tenté, tôt vendredi, de s'approcher de la barrière frontalière séparant Ceuta du Maroc, mais les forces marocaines ont contenu le groupe avant qu'il n'atteigne la double barrière. Selon l’agence espagnole EFE, la situation s'est produite vers 6 heures ce matin et la tentative d'entrée a obligé la police nationale espagnole à fermer temporairement le bureau de douane frontalier de Tarajal et à déployer les unités terrestres et maritimes de la Guardia Civil.

Les deux cents migrants ont tenté d'entrer par une zone intermédiaire du périmètre frontalier terrestre, de 8,2 kilomètres, sans qu'aucun d'entre eux ne parvienne à s'approcher de la clôture de dix mètres de haut. Les forces marocaines ont mis en place une vaste opération dans la zone qui a permis d'arrêter les migrants, tandis que la Guardia Civil a déployé ses unités du côté espagnol de la clôture en prévision de leur approche.

De son côté, la police nationale espagnole a décidé de fermer temporairement la douane frontalière de Tarajal, bien que le passage ait été rouvert à 8h15 pour l'entrée des personnes et des véhicules, qui se déroule normalement, comme EFE a pu le vérifier. Pendant ce temps, la Guardia Civil maintient les unités maritimes opérationnelles sur les deux brise-lames frontaliers, bien que l’alerte ait été désactivée.

Selon les données fournies à EFE par la délégation gouvernementale, la dernière tentative d'entrée massive de migrants a été enregistrée le 7 octobre 2021 à Benzú, avec quelque 300 migrants, dont aucun n’a réussi à entrer dans la ville en raison de l'intervention des forces marocaines déployées dans la zone. Il faut remonter au 30 août 2019 pour trouver la dernière tentative réussie d'entrer à Ceuta par 155 migrants sur un groupe d'environ 400 qui ont tenté d’accéder à la vile par le brise-lames frontalier de Benzú.