Maroc : Les équipements et des intrants agricoles exonérés de la TVA

Le chef du gouvernement a annoncé, jeudi à Rabat, que l'exécutif a décidé d'exonérer des équipements et des intrants agricoles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dans le cadre de ses efforts de terrain pour lutter contre les sources de l'inflation et la hausse des prix. S'exprimant à l'ouverture des travaux du Conseil de gouvernement, Aziz Akhannouch a indiqué que l'exécutif aspire, à travers le projet de décret sur cette question, à protéger le marché national, assurer son approvisionnement en produits de base, et faire face aux fluctuations des prix des produits agricoles résultant du déficit pluviométrique et des difficultés d'approvisionnement à l'échelle mondiale.

L'exonération de la TVA concernera les produits relatifs à la préservation de la santé des végétaux, les équipements utilisés pour la reproduction des végétaux et des animaux importés et destinés exclusivement à l'usage agricole, en plus d'autres équipements spécialement réservés à l'usage agricole, a fait savoir le chef du gouvernement. Il a expliqué qu’en vertu des réunions tenues la semaine dernière avec les représentants de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, et de la Fédération interprofessionnelle marocaine de production et d'exportation des fruits et légumes, et des présidents des Chambres d'agriculture, il a été constaté que la hausse des prix des produits agricoles «revient principalement à la succession d'années de sécheresse au Maroc et à la flambée des prix des intrants agricoles importés, notamment les animaux vivants, et des produits phytosanitaires».

Le chef du gouvernement a souligné l'implication manifestée par les professionnels lors de ces rencontres, dans l'objectif d'assurer l'approvisionnement continu en produits agricoles du marché national et d'assurer l'équilibre des filières de production afin de garantir une abondance des produits et d'atténuer les effets de la hausse des prix sur les citoyens. De son côté, le gouvernement veillera, selon un certain nombre de mécanismes de suivi, à créer un équilibre entre l'exportation et l'approvisionnement du marché national, a-t-il assuré, notant que l'exécutif a mobilisé l’ensemble de ses moyens pour que les chaînes de distribution restent à l’abri de toute intervention illégale.