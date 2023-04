Le Maroc a intercepté deux bateaux de migrants en provenance de Gambie

Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens de l'étranger a annoncé, il y a quelques jours, l’interception par le Maroc de deux bateaux de migrants transportant des Gambiens. Dans un communiqué, la diplomatie gambienne explique que les opérations de sauvetage ont eu lieu le 30 mars 2023 et le 1er avril 2023.

«Les informations dont nous disposons par le biais de notre Mission à Rabat indiquent que le premier bateau, qui a quitté la Gambie le jeudi 23 mars 2023, transportait cent soixante et une personnes (161), dont cent quarante-huit (148) Gambiens, explique le département. Le deuxième bateau a quitté la Gambie le vendredi 24 mars 2023 avec à son bord cent migrants, dont «quarante-huit Gambiens, ce qui porte le nombre total de Gambiens à deux cent trente-trois (233).

«Dans le cadre de la coopération et du partenariat étroits entre les deux pays frères, le gouvernement marocain, en collaboration avec l'ambassade de Gambie à Rabat, prend les dispositions nécessaires pour assurer le rapatriement en toute sécurité et sans heurts des migrants gambiens vers la Gambie», ajoute le communiqué, qui rassure le grand public que «tous les efforts seront déployés pour assurer la protection des Gambiens et de leurs intérêts à l'étranger à tout momet.