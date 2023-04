Le Maroc vient-il d’effectuer sa première greffe rénale à partir d’un donneur vivant ? [Désintox]  

L'agence turque Anadolu a publié, ce jeudi, une dépêche faisant état du succès «de la première greffe de rein d’un donneur vivant» au…Maroc. L’agence de presse a ainsi relayé le communiqué de l'hôpital universitaire Cheikh Khalifa de Casablanca, en affirmant que l’établissement a réalisé avec succès «la première greffe de rein réussie d'un donneur vivant, la première du genre dans le pays».

«La patiente, qui souffrait d'insuffisance rénale au stade ultime, a reçu le rein de son frère après confirmation médicale de sa compatibilité et de l'absence de contre-indications», a ajouté l'agence, citant un communiqué de l'hôpital. Elle a expliqué que «l’opération a été un succès grâce aux efforts déployés par le personnel médical et paramédical». «La patiente et le donneur ont subi ensemble, avant l'opération, une série d'examens médicaux afin d'évaluer leur état de santé et les chances de succès de la greffe», assure-t-on.

Le communiqué ajoute que «la greffe de rein est une intervention chirurgicale délicate qui consiste à prélever un rein d'un donneur vivant ou décédé, puis à le transplanter sur un patient atteint d'insuffisance rénale terminale». «Cette greffe de rein, la première du genre à partir d'un donneur vivant (dans le pays), est une étape vers la réalisation d'autres greffes, notamment des greffes de foie et de cœur», a ajouté Anadolu.

De nombreux médias arabes et marocains ont relayé la nouvelle, assurant presque tous qu’il s'agit d’une «première» au Maroc.

L'opération n'est pas la première au Maroc

Cependant, l'opération est loin d’être une première au genre au Maroc. Les greffes d’organes et notamment de reins se déroulent de façon régulière dans de nombreux hôpitaux universitaires du Royaume. En effet, le communiqué de l'hôpital Cheikh Khalifa ne parle que de son cas, en expliquant qu’il a mené la première opération de ce genre, sans affirmer qu’il est le premier du Maroc à la réaliser. Il a expliqué dans sa déclaration que cette greffe de rein, qui a été réalisée à l'hôpital universitaire international Sheikh Khalifa, est la première du genre à partir d'un donneur vivant, et c'est une étape vers la réalisation d'autres greffes». Il est aussi à noter que l'hôpital universitaire international Sheikh Khalifa a obtenu l'autorisation d'effectuer des greffes d'organes, de tissus et de cellules hématopoïétiques depuis 2015.

De plus, ce type d’opération est de plus en plus courant au Maroc. Rien qu’en 2018, le personnel médical et paramédical intégré et pluridisciplinaire du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Oujda a pu réaliser les deux premières greffes rénales, issues de donneurs vivants. Un événement considéré comme une première dans la région de l'Est, pour les deux patients souffrant d'insuffisance rénale chronique totale.

Le Maroc a été parmi les premiers pays arabes à pratiquer une greffe d'organe humain, la première greffe de rein ayant eu lieu à l'hôpital Ibn Rochd de Casablanca en 1985. En 2016, le ministère de la Santé et de la protection sociale avait indiqué, dans un communiqué, que 460 greffes de rein avaient été pratiquées dans le Royaume jusqu'à cette année. Le département a ajouté qu'une greffe cardiaque, 13 greffes de foie, 90 greffes d'organes d'un donneur décédé, 300 greffes de moelle osseuse et de cellules souches, 63 greffes cochléaires pour traiter la surdité et plus de 3 000 greffes de cornée ont été réalisées au Maroc.