Forêt de Bouskoura : Peur bleue sur la ville verte

Après la pollution du cours d'eau et les odeurs nauséabondes, la forêt de Bouskoura s’est-elle transformée en zone de non-droit ? Les agressions s’y sont multipliées ces dernières semaines. La dernière en date est celle d’E.B., un sportif âgé d'une cinquantaine d'années qui a failli y laisser la vie.

«Hier (mercredi 12 avril) vers 17h un ami, une personne qui m'est très chère a été sauvagement agressé. Les faits rapidement : A 17h, 2 mecs armés de barres de fer l'arrêtent sur son vélo, le tabassent pour lui prendre vélo, montre, téléphone et alliance. Laissé à terre, il a dû ramper 30 minutes jusqu'à la route avant d'être pris en charge par un cycliste bienveillant», indique l’un des amis de la victime sur Facebook.

Celle-ci souffre de plusieurs fractures, notamment au tibia-péroné et au bras. «Son casque lui a évité un trauma crânien», ajoute-t-on. «Il devait courir 120 km dans les montagnes autour de Ouirgane au début du mois de juin. Toutes ces années de préparations (oui ce sont des courses que l'on programme sur des années) sont à terre», dénonce-t-il.

Un décès suite à une précédente agression

«C’est un ami avec qui nous avons l’habitude de faire du vélo dans la forêt. C’est un grand sportif qui s’entraîne pour un événement prévu au Maroc en juin prochain», nous confirme un deuxième témoignage. Joint par téléphone, il confirme l’agression et les blessures de la victime, admise hier à la Clinique Jerada à Casablanca. «Ce qui se passe est très grave. Bouskoura est devenu un coupe-gorge et une zone de non-droit», dénonce-t-il. «Pas plus qu’une semaine, nous étions dans la forêt au moment où un groupe de plusieurs dizaines de motos a fait un raid», rapporte-t-il, en pointant «l’absence de patrouille, d’inspection des lieux ou de surveillance». «Il n’y a rien !», regrette-t-il.

Notre interlocuteur fait état d’une première agression ayant tourné au drame. «J’ai une autre amie qui est décédée il y a quelques semaines, après son agression. Elle était avec son mari et a fait une chute sur la tête, qui lui a causé une hémorragie cérébrale. M.B. avait 60 ans», ajoute-t-il.

Une source de la Gendarmerie de Médiouna qui s’occupe de la dernière agression, confirme à demi-mot les faits. Tout en refusant de se prononcer sur une «affaire en cours», notre interlocuteur assure que «deux personnes ont été arrêtées», essayant tant bien que mal de justifier la multiplication des agressions. «C’est une forêt assez vaste avec trois zones distinctes, ce qui complique les patrouilles et le contrôle. Il est normal d’enregistrer des agressions de temps en temps», regrette-t-il. «A ma connaissance, aucun décès n’a été enregistré dans cette zone récemment», tranche-t-il.

Heureusement pour la deuxième victime, elle s’est faite opérée ce jeudi. Ses jours ne sont pas en danger, alors que ses agresseurs ont été identifiés et interpellés. Selon des sources proches du dossier, les deux agresseurs ont été arrêtés «dans la nuit de mercredi à jeudi, avec une partie des objets volés». Les proches de la victime et plusieurs riverains espèrent que cette affaire alertera les décideurs pour lutter contre l'insécurité régnante au niveau de cette zone.