Secteur bancaire et financier : Le Fonds monétaire arabe accorde un prêt de 2,8 MMDH au Maroc

Le Fonds Monétaire Arabe (FMA) a accordé un nouveau prêt au Maroc, d'un montant d’environ 277 millions de dollars américains (près de 2,8 milliards de dirhams) dans le cadre d'un programme d'ajustement structurel dans le secteur bancaire et financier. L’accord pour ce prêt a été signé le 17 mars 2023, par Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des finances, et Dr. Abdulrahman A. Al Hamidy, président du conseil d'administration et directeur général du FMA, précise le Fonds dans un communiqué parvenu à Yabiladi, ajoutant que l’objectif est de soutenir un programme de réforme visant à renforcer l’efficacité du secteur bancaire et financier au Maroc.

La ministre de l'Economie et des finances a «exprimé sa gratitude pour le soutien que le FMA apporte à ses pays membres et pour le rôle important qu'il joue dans le renforcement des capacités de ces pays à maintenir la stabilité économique et à faire face aux divers défis», poursuit la même source. A son tour, le directeur général du Fonds a «félicité le Royaume du Maroc pour son succès dans la mise en œuvre des programmes d’ajustement économique contribuant à améliorer les perspectives de notation par les agences internationales de crédit». Le responsable a également souligné «la volonté du FMA à poursuivre le partenariat fructueux avec le gouvernement marocain, en fournissant les moyens les plus efficaces pour faire face aux divers défis».

Le programme de réforme soutenu par le prêt susmentionné comprend plusieurs volets dont notamment le renforcement du système de contrôle et de supervision du secteur bancaire et financier, la promotion du financement durable et de l'inclusion financière, le développement de l'innovation financière et le renforcement du cadre juridique régissant le marché des capitaux, ajoute le communiqué.