Football : Christophe Galtier accusé de racisme après ses propos sur les «noirs et musulmans»

L’ancien directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, a accusé Christophe Galtier de propos racistes lors de la saison 2021-2022, durant laquelle il a été entraîneur du club. L’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain (PSG) se serait plaint du fait que l’équipe compterait «trop de noirs et de musulmans», selon un mail envoyé authentifié par l’émission After Foot sur RMC Sport, mardi 11 avril.

En septembre dernier, Fournier a déjà évoqué une «dispute» avec Galtier. Plusieurs sources ont déjà confirmé que les deux hommes n’étaient pas en accord sur la gestion des équipes, notamment concernant les joueurs qui jeûnent pendant ramadan. «Si j’explique les vraies raisons pour lesquelles on s’est disputés, parce que c’est vraiment le mot, Christophe n’entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe (...) C’était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond», a décalé Fournier à ce moment-là.

A la suite de la révélation du mail de l’ancien directeur du football du Gym à la direction d’Ineos, propriétaire du club, les accusations se sont confirmées. «Il m’a dit ‘hier soir je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs’ ; puis d’ajouter ‘Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas’. Il n’y avait aucun argument sportif, mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau», a écrit Julien Fournier.

Il revient aussi sur un échange avec le fils adoptif de Galtier, John Valovic-Galtier, visé d’ailleurs par une enquête pour «exercice illégal des la fonction d’agent», qui lui aurait reproché d'avoir «bâti une équipe de racailles» (sic). «Il n’y a que des noirs et la moitié de votre équipe est à la mosquée le vendredi après-midi…», aurait-il ajouté. Fournier revient ensuite sur l’échange avec Christophe Galtier. «Il m’a répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville, et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe», a-t-il écrit.

Mardi sur RMC, Daniel Riolo a indiqué avoir reçu le document samedi soir, «après la victoire du Paris SG contre l’OGC Nice». Cette rencontre a été marquée par la colère de l’entraîneur du PSG envers les supporters niçois, qui ont déployé une banderole contre lui.