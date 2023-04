Gestion des déchets : Chefchaouen assistée par la BEI et le City Climate Finance Gap Fund

La Banque européenne d'investissement (BEI) a annoncé, mercredi, le lancement d'une assistance technique mise en œuvre par le City Climate Finance Gap Fund au profit de la municipalité de Chefchaouen afin d’améliorer les services de gestion, de traitement et de valorisation des déchets organiques. L’appui technique et financier prévoit en premier lieu une évaluation de la composition des déchets ménagers pour estimer leur potentiel économique, indiquent les deux parties dans un communiqué.

L'appui permettra l’élaboration d’un concept viable sur les plans technique et financier pour minimiser la quantité de déchets organiques mis en décharge et maximiser leur rentabilité pour la municipalité et formulera des propositions d’améliorations organisationnelles, en prenant en compte la gestion publique, privée et communautaire pour la prestation de services, poursuit-on. Historiquement, la gestion des déchets solides municipaux au Maroc était limitée à l'élimination des déchets, avec une valorisation relativement faible.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau schéma directeur, Chefchaouen vise avec cet appui à améliorer les services de gestion des déchets par de nouveaux investissements, le renforcement des capacités locales et l'introduction du tri à la source. Ce soutien technique et financier contribuera à la réalisation des objectifs environnementaux locaux et nationaux, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant la qualité de vie des citoyens et des usagers. Il s’agit d’un projet pilote, susceptible d’être répliqué dans d’autres municipalités au Maroc, et dans la région.

Le City Climate Finance Gap Fund, mis en œuvre par la BEI en partenariat avec la GIZ, vise à combler le déficit de financement climatique dans les villes pour parvenir à des voies d'urbanisation à faible émission de carbone et résilientes aux changements climatiques. Cet appui s’inscrit également dans le cadre des objectifs du Partenariat Vert Maroc-UE.