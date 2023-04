Le Maroc et le Royaume-Uni préoccupés par les tensions entre Israéliens et Palestiniens

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita et le ministre d’Etat britannique aux Affaires étrangères pour l’Asie du Sud et du Centre, l’Afrique du Nord, l’ONU et le Commonwealth, Lord Ahmad Tariq ont eu un nouvel appel téléphonique. Le dernier échange entre les deux parties remontait au 17 février.

Les entretiens d’hier ont porté sur «la situation préoccupante en Israël et dans les territoires palestiniens occupés». «Le Royaume-Uni et le Maroc continuent de rechercher la désescalade des tensions et le besoin de coopération, ainsi que le respect du statu quo sur les lieux saints de Jérusalem», a écrit sur twitter le diplomate britannique.

