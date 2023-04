Chefchaouen : L'incendie de la forêt Akemsane maîtrisé, 295 hectares ravagés

L’incendie qui s’est déclaré dans la forêt Akemsane dans la commune de Bab Berred (province de Chefchaouen), a été maîtrisé grâce aux efforts déployés par les équipes de lutte contre les incendies. Les efforts déployés par les équipes de lutte contre les incendies au cours des quatre derniers jours, appuyés par des avions Canadair, qui ont effectué plus de 100 sorties, ont permis de maîtriser le feu, a indiqué le directeur régional de l’Agence des eaux et forêts, Ahmed Hakam, dans une déclaration à la MAP.

Selon un bilan préliminaire, près de 295 hectares de couvert forestier, constitué principalement de chênes-lièges et d’autres variétés végétales, ont été endommagés, a-t-il fait savoir, relevant que les équipes d’intervention sont toujours déployées sur le lieu pour circonscrire totalement l’incendie.

Ledit incendie, qui s’était déclaré dans la soirée du jeudi 6 avril a coïncidé avec des conditions météorologiques défavorables, principalement des vents soufflant à plus de 70 km/h. Ce fut particulièrement le cas durant les trois premiers jours, chose qui a compliqué la tâche des équipes de lutte contre les incendies, rendant les feux plus difficile à éteindre et leur propagation plus rapide sur un périmètre plus étendu, a ajouté Ahmed Hakam.

Fort heureusement, l’incendie n’a pas fait de blessés ni de victimes, et n’a pas non plus causé de dommages aux propriétés et habitations avoisinantes. Les équipes d’intervention étaient constituées d’éléments de l’Agence des eaux et forêts, de la protection civile, des collectivités territoriales, des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et de l’Entraide nationale.