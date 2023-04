Ramadan dans l'Histoire #21 : Le début de la révélation du Saint Coran

La révélation du Saint Coran et le début de la prophétie ont eu lieu au cours de la Nuit du Destin. Dieu Tout-Puissant a dit «Nous l'avon fait descendre (le Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr.» «Après avoir regardé et contemplé les preuves, nous pouvons déterminer le jour de la révélation : lundi pour 21 du mois de Ramadan qui correspond au 10 août de l'année 610», écrit Safa al-Rahman al-Mubarakfuri dans «Arrahiq al Makhtoum».

Pour sa part, Abdel Moneim Al-Hefni indique, dans son livre «Encyclopédie de la Mère des Croyants, Aïsha», que «la période de révélation a été de six mois, jusqu'à ce que l'ange Djibril descende au mois de Ramadan». «Le Prophète Muhammad (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) était dans les quarante et le mot lui fut délivré», ajoute-t-on.

Selon le livre «Le Saint Coran et les soupçons des orientalistes» d'Abdullah Khader Hamad, «la révélation du Coran a été progressive, et par conséquent, il a été beaucoup révélé, contrairement à la Torah et à la Evangile, qui ont été révélés tous à la fois."

Le livre «Lectures dans les sciences du Saint Coran» de Mahmoud Ahmed Ghazi explique que «le mois béni du Ramadan semble avoir une relation spéciale avec la révélation. D'autres citent des informations selon lesquelles la Torah et à la Evangile auraient également été révélées. «Sur cette base, on peut dire que tous les autres livres célestes ont peut-être également été révélés pendant le Ramadan.»

La première chose révélée dans le Coran

Les gens de La Mecque adoraient les idoles, et le Messager de Dieu les a dénoncés pour cela. Mohammed n’a jamais adoré idoles, et il avait l'habitude d'aller à la grotte de Hira à Jabal Al Nour. Cette montagne se trouvait dans la partie la plus éloignée de La Mecque, d'où vous pouvez voir la Kaaba.

Il avait l'habitude de recourir à la grotte pour contempler la création de Dieu et la grandeur de sa puissance. Il réfléchissait à la façon d'adorer son Seigneur, ce qui l'affligeait d'une grande confusion, jusqu'à ce que Gabriel, que la paix soit sur lui, descende vers lui alors qu'il était dans la grotte. Comme rapporté dans «Sahih Al-Bukhari», Djibril lui dit «lis» trois fois avant de révéler la sourate Al-Alaq / L'adhérence : «Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ! Ton Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné par la plume [le calame], a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.»

Après cela, le Prophète se précipite vers sa maison montrant des signes de panique. Il raconte à sa femme Khadija tout ce qui s'était passé alors que son corps tremblait de l'horreur de la situation, qui finit par le rassurer.