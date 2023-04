Mode pour enfants : L’Américain Carter's annonce son expansion au Maroc avec Wlidaty

Le groupe américain Carter's, leader incontesté dans le secteur de la mode pour enfants, annonce son expansion au Maroc, constituant ainsi sa première incursion sur le continent africain. Dans un communiqué, le groupe explique que l'implantation se réalisera en partenariat avec la plateforme e-commerce marocaine Wlidaty, spécialisée dans les articles pour mamans, bébés et enfants. Les marques phares du groupe, telles que Carter's, OshKosh B'gosh et Skip Hop, seront d'abord proposées en exclusivité sur le site Wlidaty.com, avant que Carter's ne procède à l'ouverture de ses propres boutiques dans le pays.

Depuis sa création en 1865, Carter's s'est imposée comme une marque phare du marché du vêtement pour enfants aux États-Unis. Appréciée pour la praticité qu'elle apporte, la marque offre un large choix de vêtements, cadeaux et accessoires pour bébés et enfants, combinant qualité et design, rappelle le communiqué. Aux côtés de Carter's, OshKosh B'gosh est une autre marque emblématique de vêtements pour enfants, reconnue à l'international pour ses créations teintées de fantaisie. Créée en 1895 et intégrée au groupe Carter's en 2005, OshKosh B'gosh met à l'honneur l'imagination et la créativité des enfants qui portent ses vêtements, ajoute-t-on.

Enfin, la marque internationale Skip Hop, axée sur l'art de vivre, a pour objectif de faciliter et d'égayer la vie des parents. Incorporée au groupe Carter's en 2017, Skip Hop repense, dynamise et réinvente les produits du quotidien pour les parents, les bébés et les tout-petits, allant du sac à langer à la poussette, en passant par les jouets de bain.

Pour Carter, son partenariat avec Wlidat «constitue un tournant important pour les deux entreprises». «D'une part, Carter's consolidera son empreinte internationale en s'installant sur le marché africain, étendant ainsi ses offres. D'autre part, Wlidaty tirera profit de l'introduction des marques emblématiques de Carter's pour renforcer sa position dans le secteur de la mode enfantine au Maroc», conclut le communiqué.