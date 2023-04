STEP au Maroc : L'Espagne approuve un prêt de cinq millions d'euros à l’ONEE

Le gouvernement espagnol a approuvé, mardi, l'octroi d'un prêt de cinq millions d'euros à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) du Maroc pour la construction de deux stations d'épuration des eaux usées (STEP). Selon la référence du Conseil des ministres, reprise par des médias ibériques, le projet est «d'une importance stratégique pour l'Espagne» car il représente une nouvelle étape dans les relations commerciales avec le Maroc.

L’exécutif souligne que l'ONEE a récemment relancé ces appels d'offres et a réitéré son intérêt à recevoir un financement de l'État espagnol. Il précise donc que «l'on espère que les relations commerciales entre les deux pays deviendront encore plus étroites et que cela profitera à nos entreprises».

Le projet consiste en la fourniture et l'installation de deux stations compactes de traitement par osmose inverse, ainsi qu'en la maintenance de ces stations pour une durée maximale de cinq ans. Le gouvernement a souligné qu'il s'agit d'un secteur qui offre des opportunités aux entreprises espagnoles en raison de son potentiel de croissance et de sa position concurrentielle sur le marché, conclut-on.