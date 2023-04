Pisciculture : Un consortium israélien rejoint l’UM6P pour un projet dans le Sahara

Un consortium formé par quatre start-ups israéliennes évoluant dans le domaine des hautes-technologies a établi un partenariat avec l’université Mohammed VI polytechnique (UM6P) au Maroc, dans le cadre d’un projet visant à renforcer la production de solutions alimentaires durables dans le Sahara. Selon Times of Israel, les quatre start-ups spécialisées dans les technologies alimentaires, avec à leur tête Halman-Aldubi Technologies, participeront à ce projet aux côtés de l’établissement.

Les start-ups et l’UM6P chercheront à «développer des solutions alimentaires durables sans nécessité d’avoir recours à l’eau, à la terre ou à l’énergie». Dans cette initiative, l’université, en coopération avec les start-ups israéliennes, produira de la nourriture hautement protéinée pour poissons à partir de déchets organiques municipaux, d’insectes et d’algues. Le média israélien note que le royaume s’est fixé l’objectif ambitieux de renforcer de manière significative le volume de production des poissons destinés à la consommation en milieu naturel ou en bassin artificiel. Le Maroc «souffre toutefois d’une pénurie de nourriture à destination de la pisciculture en plus de difficultés logistiques et de problèmes qui apparaissent dans la chaîne d’approvisionnement».

Dans ce sens, le projet cherchera ainsi à résoudre ces problèmes en produisant de l’alimentation locale, durable et accessible pour poissons, avec pour objectif de fournir une nourriture riche en protéines pour dix millions de poissons par jour. Les entreprises israéliennes qui ont rejoint ce projet ont développé des technologies dans le secteur de la culture des algues, de l’extraction des protéines d’insectes, de la séparation des déchets organiques et de la production de protéines à partir des déchets organiques.