La SNRT rend hommage à Mohamed Ben Deddouch, figure historique de la radio

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a rendu hommage à Mohamed Ben Deddouch, lors d’une cérémonie tenue mardi en son honneur. Président-directeur général du pôle public audiovisuel, Faïçal Laraïchi a distingué cette figure historique de la radio marocaine, en ouverture d’une rencontre coorganisée avec le Club de la presse du Maroc.

De 1952 à 1993, le journaliste Mohamed Ben Deddouch s’est vu confier plusieurs responsabilités à la Radio et télévision marocaine (RTM), en tant que l’un de ses membres fondateurs. Ainsi, l’hommage qui lui a été consacré s’inscrit dans le cadre du «travail de mémoire médiatique de la SNRT», en reconnaissance aux aînés pour leur apport et leur implication dans le processus de transmission auprès de différentes générations de professionnels de la radio et de la télévision.

Cette rencontre a en effet été ponctuée de témoignages des anciens collègues de Mohamed Ben Deddouch, en lui reconnaissant sa rigueur, ses qualités humaines et professionnelles. Son parcours a été mis en avant, à la lumière du contenu de son ouvrage «Voyage à travers la mémoire», publié il y a quelques jours et dans lequel il évoque ses souvenirs personnels des étapes de sa vie, à partir de son enfance à Tlemcen, son parcours universitaire, ses activités culturelles et politiques, ainsi que le point de départ de sa riche aventure médiatique. Paru en 2011, son autre ouvrage intitulé «Mon parcours de vie avec le micro» a également été remis en avant, en tant que riche document sur les différents aspects de l’Histoire de la pratique de la radio au Maroc par la génération d’indépendance.

Il s’agit ainsi de garder en vie «le patrimoine artistique, culturel et médiatique national en valorisant son importante archive, tout en permettant aux professionnels des médias de connaître les expériences des pionniers du domaine», indique la SNRT. Dans ce sens, des rencontres sont organisées tout au long de l’année, dans l’idée de créer des ponts entre le passé de la Radio et télévision marocaine (RTM) et le présent de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision.

Pour les organisateurs, c’est aussi une occasion pour échanger les savoir-faire et les expériences entre les générations, tout en consacrant la culture de la reconnaissance sur plus de 90 ans d’audiovisuel public au Maroc.