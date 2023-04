Kénitra : Des parents pointent des «informations mensongères» sur l’enseignante de l’AEFE

Plus de 70 témoignages de parents d’élèves et d’anciens élèves ont été recueillis en soutien à l’enseignante du Groupe scolaire unifié Honoré de Balzac de Kénitra, suspendue récemment par l’Agence pour les établissements français à l’étranger (AEFE) pour «manquement grave dans sa posture professionnelle et ses pratiques pédagogiques». Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, ils dénoncent une «campagne haineuse visant à véhiculer des informations mensongères et erronées» touchant à l’intégrité de l’enseignante, après une plainte qualifiée de «mal intentionnée».

La mesure aurait été prise sans attendre la procédure judiciaire en cours, après la contestation de deux parents, selon le communiqué. Ces derniers ont pointé la représentation d’images d’hommes s’embrassant, lors d’une prise de parole pour des écoliers de 7 et 9 ans, au sujet de l’homosexualité. Selon eux, l’enseignante aurait également évoqué des sujets relatifs à l’Iran et à l’islam.

Pour leur part, les parents auteurs du communiqué de soutien disent suivre cette campagne «avec beaucoup de stupeur, consternation et dégoût», tout en rejetant par ailleurs la version des faits telle que présentée par les plaignants. «En tant que parents d’élèves fréquentant cette école depuis plusieurs années et en contact permanent avec la maîtresse calomniée», ils dénoncent ainsi «toutes ces allégations mensongères».

«Nous dénonçons également cette campagne de diffamation et de désinformation visant la même maîtresse sur les réseaux sociaux et quelques supports médiatiques dépourvus de tout respect de la déontologie du métier et qui n’ont pas hésité à lyncher la maîtresse, sans même chercher à connaître sa version des faits. Et aussi sans aucune considération à sa brillante carrière, à la satisfaction qu’elle a toujours donnée durant ses longues années d’exercice, ni des retombées de ces calomnies sur sa famille et son entourage», fustigent les signataires.

Exerçant au Maroc pendant plus de vingt ans, l’enseignante aurait reçu de nombreux témoignages de satisfaction de la part des élèves et de leurs parents, sur plusieurs années, selon des documents fournis par les signataires du communiqué, qui font état du «grand respect» de l’enseignante de la religion musulmane et de ses traditions. Ils lancent un appel aux autorités judiciaires, pour «rendre justice à cette femme exceptionnelle victime d’une grande injustice».