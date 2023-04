Le Maroc commande des Etats-Unis des lance-missiles HIMARS pour 524,2 M$

Le Département d'Etat américain a décidé d’approuver une éventuelle vente militaire au Maroc de systèmes de lance-missiles à haute mobilité (HIMARS) et d'équipements connexe. Le coût est estimé à 524,2 millions de dollars, informe la «Defense Security Cooperation Agency (DSCA)» dans un communiqué, publié ce mardi 11 avril.

Le royaume a notamment demandé l’acquisition de 18 lance-missiles M142 (HIMARS) ; 40 systèmes de missiles tactiques de l'armée M57 (ATACMS) ; 36 M31A2 Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS) Unitary ; 36 ogives alternatives M30A2 Systèmes de missiles à lancement multiple guidé (GMLRS) ; 9 véhicules à roues polyvalents à haute mobilité M1152A1 (HMMWV) ; et 18 systèmes internationaux de données tactiques d'artillerie de campagne (IFATDS).

La vente proposée «soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des Etats-Unis en aidant à améliorer la sécurité d'un allié majeur non membre de l'OTAN qui continue d'être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord», précise la DSCA. La commande «améliorera la capacité du Maroc à faire face aux menaces actuelles et futures et contribuera à la capacité du Maroc à détecter les menaces et à contrôler ses frontières, contribuant ainsi au maintien de la stabilité et de la sécurité régionales» et à faire face «aux organisations extrémistes violentes dans la région du Maghreb et au Sahel».

La commande annoncée par une agence du gouvernement américain intervient cinq semaines après la visite, au Maroc le 5 mars, du chef d’Etat-Major des Armées des Etats-Unis, le général Mark Milley, marquée par ses entretiens avec le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdellatif Loudiyi et l’inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, le général Belkhir El Farouk.



De par son montant, 524,2 millions de dollars, la commande est la première réalisée par les FAR sous l’administration Biden. Pour rappel, les Forces armées royales avaient demandé des Etats-Unis, en août 2022, l’acquisition de 6 systèmes multifonctionnels de distribution d'informations tactiques interarmées (MIDS-JTRS), pour 141,1 millions de dollars. La nouvelle commande sera examinée par le Congrès des Etats-Unis.