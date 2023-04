Rabat, seule ville du Maroc au classement mondial des villes intelligentes

Casablanca a été la première ville africaine à faire partie du réseau de 25 villes intelligentes à travers le monde, permettant ainsi la réflexion sur un schéma directeur déployer la Smart City dans la capitale économique. Malgré cette place de premier choix, la ville ne figure plus dans l’Indice mondial des villes intelligentes. Dans l’édition 2023 du Smart city index report, publié annuellement par l’International institute for management development (IMD) de Lausanne (Suisse), la ville de Rabat a été la seule représentante du Maroc.

Dans ce rapport, la capitale marocaine a été classée 126e au niveau mondial du 141 villes. L’évolution du classement de Rabat montre également un net recul. En 2019, la ville a occupé la 99e place. En 2020, elle a chuté à la 101e, avant d’être classée 109e en 2021 puis 126e en 2022. Elle est ainsi devancée par Cape Town (Afrique du Sud, 125e), Buenos Aires (Argentine, 124e), Alger (Algérie, 123e), ou encore Rome (Italie, 122e).

Sur le plan mondial, Rabat est par ailleurs mieux classée que San José (Costa Rica, 127e), Brasilia (Brésil, 128e), Bogotá (Colombie, 129e) et São Paulo (Brésil, 130e). Au niveau arabe, Rabat occupe la 10e place. Abu Dhabi (Emirats arabes unis, 13e) est première dans la région, suivie de Dubaï (17e), de Riyadh (Arabie saoudite, 30e), La Mecque (52e), Jeddah (56e), Doha (Qatar, 59e), Médine (Arabie saoudite, 85e), Muscat (Oman, 96e), Le Caire (Egypte, 108e) et Alger (Algérie, 123e).

Rabat reste cependant mieux classée que d’autres capitales arabes, à l’image d’Amman (Jordanie, 135e), Tunis (Tunisie, 137e), Beirut (Liban, 139e) et Sanaa (Yémen, 140e). Au niveau mondial, Zurich, (Suisse) occupe la première place, suivie d’Oslo (Norvège) et de Canberra (Australie).

La qualité de vie et l’accès aux services, critères principaux de résidence

L’étude combine des données montrant dans quelle mesure la technologie permet aux villes de relever les défis auxquels elles sont confrontées, pour atteindre un niveau supérieur de qualité de vie de leurs habitants. Il s’agit ainsi de mesurer l’espérance de vie, les années de scolarisation attendues dans les villes et le nombre moyen d’années d’études achevées, ainsi que le revenu par habitant.

Cette année, le rapport a examiné la vie urbaine dans 141 villes, élargissant ainsi le nombre de centres étudiés par rapport à 2021, où le total a été de 118. En 2023, «quelque 20 000 citoyens ont été interrogés sur la vie dans leurs villes, concernant les priorités qu’ils considèrent les plus urgentes, le logement abordable et la congestion routière, en plus de la création d’emplois et les espaces verts», indiquent les auteurs.

Les habitants des villes étudiées ont également été interrogés sur diverses structures et technologies, dans le but de déterminer si ces solutions répondent efficacement à leurs principales préoccupations. Par ailleurs, il leur a été demandé dans quelle mesure ils se sentent à l’aise avec des technologies telles que la reconnaissance faciale et le partage de données personnelles pour réduire la congestion du trafic.

Selon la majorité des répondants, les critères du choix de résidence dans chaque ville sont largement guidés par l’accès aux services, tels que la santé et l’éducation, ainsi que la qualité de vie que propose chaque zone urbaine.