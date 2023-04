Espagne : Pedro Sanchez devant le Congrès pour parler des accords avec le Maroc

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, comparaîtra devant la session plénière du Congrès, prévue mercredi 19 mai, pour évoquer l'évolution du conflit en Ukraine et les relations de l'Espagne avec le Maroc. Selon des sources parlementaires citées par l’agence Europe Press, cette séance sera inscrite à l'ordre du jour de la semaine prochaine.

En février dernier, les chefs des partis politiques ont accepté deux demandes du Parti populaire appelant à une comparution du chef du gouvernement espagnol pour l'interroger sur les engagements de l'Espagne concernant la guerre en Ukraine et sur les accords conclus avec le Maroc. Le PP avait justifié sa demande par «l'opacité absolue» qui marque la politique étrangère du gouvernement, exigeant de Pedro Sanchez qu'il informe les députés sur les engagements pris par son cabinet lors de la dernière Réunion de haut niveau avec le Maroc, du 1er et 2 février à Rabat, sur le Sahara et l'ouverture des douanes à Ceuta et Melilla.