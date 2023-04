Italie : Un Marocain de 18 ans mort noyé dans le Pô

Un Marocain de 18 ans est mort noyé dans le Pô, plus important fleuve italien, ce lundi. Oussama Cherkaoui, dont le corps sans vie a été retrouvé après une journée de recherche, était convaincu qu'il pourrait facilement nager d'une rive à l'autre, compte tenu du débit réduit du fleuve en raison de la sécheresse, rapporte Corriere Torino, qui ajoute que le jeune homme a fêté en mars ses 18 ans.

Samedi soir, le Marocain était accompagné de deux amis auxquels ils demandent s’ils voulaient le voir «traverser le fleuve à la nage». Le jeune homme enlève sa veste, à l'intérieur de laquelle il gardait ses documents, et ses chaussures qu’il dépose sur le quai avant de plonger.

Le média explique que ce sont ses amis, avec qui il passait la soirée, qui ont donné l'alerte quelques instants après l'avoir vu disparaître dans l'eau, sans même appeler les secours. Les carabiniers et les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont commencé à fouiller toute la zone. Les recherches, qui ont également été effectuées à l'aide d'un drone et d'un hélicoptère, n'ont rien donné. Son corps sera repêché lundi matin, vers onze heures, par des plongeurs, à la hauteur du pont Vittorio Emanuele I, soit à quelques mètres de l'endroit où le jeune homme avait plongé.

Ses amis ont raconté aux enquêteurs qu’il s’agissait d’un pari. «C'était un jeu, personne ne l'a poussé à sauter. C'était son idée», ont-ils raconté. Cependant, l'enquête se poursuit et le procureur devrait ordonner une autopsie pour lever les doutes sur la cause du décès.

Le jeune résidait dans les locaux de la coopérative sociale «Difesa Fanciulli Onlus», qui accueille des adolescents en situation de fragilité, soit fugueurs, des jeunes qui ont été retirés à leur famille ou des migrants mineurs qui arrivent en Italie sans être accompagnés. Et d’ajouter que le consulat du Maroc à Turin a été informé du drame.