Mercato : Anass Zaroury surveillé par Borussia Dortmund et l’OM

Le Lion de l’Atals Anass Zaroury intéresse de nombreux clubs européens, dont Dortmund, Monaco et l’OM. Selon le tabloïd britannique The Sun, Borussia Dortmund aurait dépêché Benjamin Frank pour regarder l'ailier en action. Toutefois, le club allemand aurait de la concurrence, alors que l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille (OM) s’intéressent aussi au joueur, également observé de près par le Standard Liège, poursuit la même source.

Le journal britannique rappelle que Zaroury n'a rejoint Burnley que l'été dernier, après la signature d’un contrat de quatre ans avec l'équipe belge de Charleroi. Il a impressionné pour l'équipe qui jouera en Premier League la saison prochaine, marquant 12 buts et enregistrant cinq passes décisives. «La bonne forme du joueur de 22 ans lui a valu d'être convoqué dans l'équipe nationale marocaine et il a été sélectionné trois fois. Il a été impliqué dans l'incroyable parcours des Lions de l'Atlas jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde l'an dernier, remplaçant Amine Harit, blessé, à la dernière minute», ajoute-t-on.

The Sun précise aussi que Burnley «espère garder Zaroury» pour la prochaine saison en Premier League.