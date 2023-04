Convoi de la MINURSO : L’ONU «remercie» le Maroc et le Polisario

Les Nations unies se félicitent du dénouement de l’affaire du convoi de la MINURSO, bloqué dans un premier temps par le Polisario avant de céder à la pression, dans une lettre confidentielle adressée à Antonio Guterres.

«Entre le 5 et le 7 avril, un convoi a achevé ses livraisons dans deux sites de la MINURSO, à l’Est du Mur des Sables, à Tifariti et M’Hairiz, avec l’appui du Front Polisario et du Maroc. Ces livraisons permettent aux sites de rester opérationnels», a indiqué, hier soir, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU lors d’un point de presse. «L’ONU se réjouit de l’obtention d’un passage sécurisé vers l’Est du Mur des Sables pour permettre à la Mission de surmonter certains de ses défis logistiques», a salué Stéphane Dujarric.

«Il est essentiel de profiter de cet élan et de faire en sorte que la Mission puisse maintenir ses efforts sur place et sa présence dans tout le territoire afin de créer un espace et permettre ainsi au processus politique d’avancer, sous la facilitation de l’Envoyé personnel du Secrétaire général, M.Staffan de Mistura.» Stéphane Dujarric

Pour rappel, des éléments armés du Polisario ont empêché un convoi de véhicules de la MINURSO, parti fin mars de Smara, l'accès aux Team-Sites situés à l’Est du Mur des Sables érigé par les Forces armées royales (FAR).

Le 19 avril, De Mistura et le chef de la MINURSO, le Russe Alexander Ivanko, informeront les membres du Conseil de sécurité des derniers développements sur le terrain, survenus durant les six mois ayant suivi l’adoption de la résolution 2654, en octobre 2022.