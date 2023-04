Réunion à Madrid pour la relance du projet de liaison fixe Maroc-Espagne

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et son homologue espagnole, Raquel Sanchez, ont coprésidé, lundi 10 avril à Madrid, une nouvelle réunion de la Commission mixte maroco-espagnole pour la liaison fixe entre les deux pays à travers le Détroit de Gibraltar, rapportent des médias ibériques.

«Après quatorze ans, depuis Tanger en octobre 2009, nous allons donner une impulsion aux études d'un projet d'une importance géostratégique maximale pour nos pays et pour les relations entre l'Europe et l'Afrique», a indiqué dans une allocution prononcée au début des travaux de la session, la ministre espagnole du Transport, Mobilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sanchez.

«Nous commençons une nouvelle étape de la relance du projet de liaison fixe à travers le Détroit de Gibraltar, que nous avons lancé en 1981, main dans la main», s’est-elle félicitée. La ministre a tenu à préciser que le plan de relance comprend 2,3 millions d'euros de fonds européens destinés à mettre à jour les études liées au projet.

Pour rappel, la Déclaration conjointe publiée à l’issue de la Réunion du haut niveau, organisée le 1er et 2 février à Rabat, a souligné que «les deux Parties se sont également accordées sur le besoin de développer davantage la connectivité (infrastructures etc.) et faciliter la mobilité entre les deux pays. Dans ce sens, elles se félicitent de la signature des MOU dans le domaine des infrastructures et du transport visant à renforcer la coopération sectorielle».