Ceuta et Melilla : La ministre espagnole de la Défense rejette les propos d’Ennam Mayara

Le gouvernement espagnol a réagi aux déclarations du président de la Chambre des conseillers, le Sahraoui Ennam Mayara, sur la marocanité de Ceuta et Melilla. Les deux villes sont «espagnoles comme Zamora ou Palencia et il n'y a plus rien à discuter sur ce sujet» a affirmé ce lundi 10 avril la ministre de la Défense, Margarita Robles. «La position du gouvernement espagnol est claire et ferme et il n'y a aucune possibilité de débat sur ce sujet», a précisé celle qui dirige un département régalien, rapportent des médias ibériques.

La réponse de la ministre de la Défense est identique à celle qu’elle avait donnée en 2021, en riposte aux propos de l’ancien chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, portant aussi sur la marocanité de Ceuta et Melilla. «Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question, Ceuta et Melilla sont entièrement espagnoles. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elles sont autant espagnoles que Madrid et Ciudad Real ou n'importe quelle autre ville espagnole», avait-elle estimé. Elle avait aussi exprimé son opposition à l’ouverture de toute négociation avec le Maroc sur l’avenir des deux présides, soulignant que «le gouvernement marocain connait la position de l’Espagne sur ce sujet».