Tricinty Fest : Un festival 100% rock et metal au cinéma Renaissance de Rabat

Quatre groupes incontournables de la scène marocaine de rock et de metal se produiront au cinéma Renaissance de Rabat, samedi 29 avril 2023, à l’occasion de Tricinty Fest. A l’initiative de la Fondation Hiba, Meteor Airlines (Tinghir), Barathon Lane (Casablanca), Lazywall (Tanger) et Into The Evernight (Casablanca) seront ainsi à l’affiche, après la sortie de la seconde compilation Tricinty Marock #2 dédiée à ce registre musical au Maroc. En effet, cet évènement est issu du projet de label Tricinty, qui a démarré par une émission de radio blog, puis par la création d’une compilation musicale de groupes de rock et de metal, tout en soutenant les formations ayant produit un LP, un EP ou un single enregistré.

«L’aventure du label a démarré par la sortie d’une version digitale sur Bandcamp suivie d’un disque, fait en Do It Yourself, limité à 300 copies», indiquent les organisateurs dans un communiqué. «Tricinty la compilation, érige la débrouillardise, avec les moyens du bord, et le DIY en symbole de solidarité et d’appartenance à la communauté», ajoutent-ils. La sortie de la seconde édition est ainsi marquée par les concerts de quatre groupes, dont trois (Barathon Lane, Into the Evernight et Meteor Airlines) ont bénéficié du programme HIBA_Rec, projet d’enregistrement et d’accompagnement de la scène émergente, sous la houlette de la Fondation Hiba.

L’ouverture des portes est prévue le 29 avril à 17h30. Chacun des quatre groupes se produira pendant une heure.