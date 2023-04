Ramadan dans l'Histoire #19 : La conquête de la Mecque, grand tournant de l'histoire de l'islam

Le 20 ramadan de la huitième année de l'Hégire, correspondant au 10 janvier 630, les musulmans, conduits par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ont pu entrer à La Mecque avec une grande armée, sans résistance des infidèles de Quraysh. Cet événement a constitué un tournant important dans l'histoire de la propagation de la religion islamique dans la péninsule arabique.

Avec le début de l'appel à l'Islam, le prophète et ceux qui ont cru ont été soumis à des attaques répétées par les polythéistes de Quraysh à La Mecque. Cela l’a forcé, lui et ses compagnons, à migrer vers Médine. Après la migration, le prophète et ses compagnons n'ont pas pu retourner à La Mecque.

A la sixième année de l’Hégire, le messager a vu dans un rêve qu'il entrait dans La Mecque avec un groupe de compagnons. Le lendemain, il demande à ses compagnons de se préparer à visiter Makkah Al-Mukarramah pour effectuer la Omra sans entrer en guerre avec les Qurayshites.

Les raisons de la conquête

Cependant, les maîtres Quraysh ont refusé de lui permettre d'entrer à La Mecque, ce qui a obligé les deux parties à entamer des négociations qui se sont terminées par la signature du traité de paix Hudaybiyah. Cette réconciliation comprenait plusieurs dispositions, y compris «l’interdiction de la guerre pendant une période de 10 ans» et le fait que «les musulmans partent cette année sans effectuer le pèlerinage mais reviennent l’année prochaine».

L’accord interdit aussi d’«agresser des tribus». Il oblige également les «musulmans de renvoyer quiconque vient à eux de Quraysh en tant que musulmans sans l'autorisation de son tuteur» tout en permettant à Quraysh d’accepter les musulmans qui y retournent», en estimant que «quiconque souhaite entrer dans l'alliance de Mohammed entre, et quiconque veut entrer dans l'alliance de La Mecque et Quraysh entre».

La tribu des Banu Khuza'ah a décidé, par la suite, d'entrer dans l'alliance musulmane, tandis que les Banu Bakr sont entrés dans l'alliance Quraysh. Mais au cours de la huitième année de l’hégire, les Quraysh ont violé le traité Hudaybiyah, après avoir aidé les Banu Khuza'ah dans leur attaque contre les Banu Khuza'ah.

Le Messager de Dieu appelle, suite à ces événements, à la préparation de l'armée, sans informer ses compagnons de son intention d'aller à La Mecque, selon le livre «La biographie du Prophète» d’Ali Muhammad Al-Sallabi. «Lorsque le Prophète Mohammed a décidé de marcher pour conquérir La Mecque, il tenait à dissimuler cette affaire, afin que l’information n'atteigne pas Quraysh et que celle-ci prépare son armée pour l’affronter. Il a caché son affaire même aux personnes les plus proches de lui et n’a donc rien dit à son compagnon, Abu Bakr Al-Siddiq ou à sa femme Aisha. Personne ne savait rien de ses véritables objectifs, ni de la direction de son mouvement, ni de l'ennemi qu'il entend combattre», ajoute-t-on.

Le 10 ramadan, l'armée musulmane, composée de 10 000 combattants, quitte Médine et atteint La Mecque après 10 jours, rapporte Ibn Al-Athir Al-Jazari dans «Al-Kamil dans l'histoire». Le prophète élabore un plan pour entrer dans la ville par ses quatre côtés, ce qui a rendu les Qurayshites impuissants face aux hordes musulmanes.

Dans «Assirah Annabaouiya», Ragheb Al-Sarjani raconte que «les armées islamiques étaient entrées à La Mecque comme prévu par le messager. La plupart des habitants de La Mecque étaient restés chez eux et les rues de la ville étaient pour la plupart vides de passants». «C'était le désir certain du Messager ; qu'aucun combat n'ait lieu, en particulier dans cette terre sacrée», ajoute-t-on.

Les résultats de la conquête de La Mecque

Le prophète Mohammed décide alors de pardonner les habitants de La Mecque, réunis aux alentours de la Kaaba, malgré les types de torts qu'ils lui ont infligés, ainsi qu'aux musulmans. Selon «Assirah Annabaouiya», l'entrée des musulmans à La Mecque a été «le plus grand moment de la biographie du Prophète, car c'est le moment qui a effacé les traces de la souffrance et de la douleur, le moment que les musulmans ont attendu pendant plus de vingt ans et le moment où le sanctuaire de Dieu sera gouverné par la loi de Dieu, après treize années consécutives à La Mecque de la douleur, de la torture et de la persécution».

La même source a poursuivi : «Le jour de la conquête de La Mecque a été un jour remarquable, avec de nombreuses leçons et moralité, notamment : contenir la situation, réaliser la vérité, détruire le mensonge en brisant les idoles, unir les cœurs, pardonner les ennemis les plus farouches et les amener dans le giron de l'islam avec une morale élevée, et d'autres grandes positions que le Prophète a exprimées le jour de la conquête de La Mecque.»

Le numéro 29 de la revue mensuelle «Daaouat Al Haq» éditée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques indique que «la conquête de La Mecque a été le tournant le plus important et le plus grand dans l'histoire de l'appel du Messager de Dieu, parce qu'il était l'élimination de la plus grande et la plus violente résistance, qui constituait une barrière solide entre les Arabes et l'islam». «Ceux-ci regardaient Quraysh avec un regard de vénération, ce qui leur faisait prendre la position de Quraysh de l'Islam», explique-t-on.

Le magazine a ajouté que «lorsque les Arabes ont vu l'armée musulmane entrer à La Mecque victorieuse, saine et sauve, ils ont compris que la Providence divine les garde. Quand les Qurayshites se sont rendus et que les Arabes ont vu la force des musulmans, ils se sont empressés de se convertir à l'islam en masse».