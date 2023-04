La Franco-marocaine Sarah El Haïry, première femme ministre à faire son coming out

Benjamine du gouvernement d’Élisabeth Borne, la Franco-marocaine Sarah El Haïry a choisi le magazine Forbes pour faire son coming out et devient la première femme ministre en France à révéler son homosexualité. «Je suis franco-marocaine, j’ai fait mes études secondaires à Rabat où j’ai passé le bac. J’ai choisi de m’engager en politique en France, dans ma ville à Nantes, au niveau national en tant que députée, aujourd’hui au sein du gouvernement. Même si j’aime profondément le Maroc, le pays où j’ai grandi. Je ne renie rien de mon histoire», confie-t-elle.

Lors de l’interview, elle commente aussi la crise entre Rabat et Paris. «Les liens qui unissent la France et le Maroc sont très forts. Ces deux pays ont des liens qui dépassent les conjonctures politiques. Ce sont d’abord, vous le savez, des liens humains tissés au cours de l’histoire et qui ne cessent de se renforcer», a-t-elle déclaré. «Ce sont aussi des coopérations et des relations riches, diversifiées, dans tous les domaines. Je m’en réjouis, j’y contribue et je continuerai à y contribuer.»

Au détour d'une question posée sur les critiques sur les réseaux sociaux, Sarah El Haïry a assuré qu’elle tente de «ne pas lire». «Je sais que Twitter n’est pas la vraie vie. Mais quand ma famille ou ma compagne sont touchées, oui, ça me fait de la peine», a-t-elle ajouté. Un «coming out, sans crier gare», commente Forbes.