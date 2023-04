Dattes algériennes : L’USFP s’invite dans la polémique

Après le PPS, c’est au tour de l’USFP de mettre en garde contre l’importation de dattes d’Algérie. Le député socialiste Mohamed Baaziz a adressé dans ce sens une question écrite au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

«L'importation de dattes algériennes et leur commercialisation sur le marché national nécessitent prudence et vigilance alors que des informations circulent sur la présence de substances cancérigènes dans ces dattes», écrit le parlementaire du Parti de la Rose.

«Quelles sont les démarches qui seront prises par l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) afin d’éclairer la lanterne des consommateurs marocains sur ce sujet ? Et quelles sont les mesures que votre ministère prendra afin d'assurer la protection de la santé des Marocains contre les maladies résultant de l'importation de certains produits alimentaires ?» Mohamed Baaziz

Les autorités locales de Casablanca ont procédé, le 14 mars, à la destruction de près de 500 kilogrammes de dattes algériennes, importées illégalement au Maroc.

Pour rappel, la justice algérienne a condamné, en octobre 2022, le journaliste Belkacem Haouam, qui travaille au quotidien Echorouk, à un an de prison dont deux mois ferme pour ses révélations sur le renvoi par la France de 3.000 tonnes de dattes importées d’Algérie, jugées impropres à la consommation. Le journaliste était accusé de «diffusion de fausses informations portant atteinte à l'ordre public» et de «diffusion d'informations fausses ou calomnieuses propagées sciemment dans le public afin de provoquer une perturbation du marché et une hausse subite et non justifiée des prix».