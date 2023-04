SNRT : +45,4% sur la part d’audience d’Al Aoula pendant ramadan

Sur les deux premières semaines du mois de ramadan, Al Aoula a augmenté sa part d’audience de 45,4% sur le total de la journée par rapport à la même période du mois de ramadan de l’année dernière. Pendant la période de ftour, l’augmentation est beaucoup plus importante. Cette tranche horaire a recruté une moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs, dont 1,3 million des moins de 35 ans. Sa part de marché est passée de 10,7% à 26%, soit une augmentation de 142%, selon un communiqué de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT).

Par ordre des programmes du ftour selon les audiences, le format comique «Salah et Faty» compte 6 millions téléspectateurs, suivi de la série comique «Kanynati» (5,5 millions) et la série drame «Kayna Dorouf» (5 millions). Par ailleurs, la capsule santé «Shiha Labass» a atteint plus de 4,7 millions téléspectateurs.

Avec une offre diversifiée, la chaîne a évolué aussi sur la tranche soirée. «Entre séries contemporaines (Aicha, Jrit ou Jarit et Ghder Zman), patrimoniales (Sak ou Ghanima et Arrahlayat), téléfilms, divertissement (Chef academy) et doc fiction (Moudawala), la chaine a augmenté sa part d’audience de 16%, elle est passée de 21,5% à 25%», indique la SNRT.

Concernant les documentaires programmés cette année, «Amalay» vient en tête du classement des audiences, avec 1 million de téléspectateurs. «Anmougar» et «Ard Lbaraka» enregistrent près de 755 000 de téléspectateurs chacun, tandis que le documentaire scientifique «Ailm wa hadara» rassemble plus de 743 000 de téléspectateurs.

En moyenne, le genre documentaire sur Al Aoula a gagné plus de 500 000 téléspectateurs par rapport au mois de ramadan de l’année dernière, soit un taux d’évolution de +150%.