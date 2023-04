Maroc : Décès de 11 migrants dans un naufrage à Guelmim

Une embarcation au large de Guelmim, dans le sud du Maroc, a sombré, samedi 8 avril 2023, avec douze migrants à bord. Onze d’entre eux sont morts et un seul a pu être secouru. Parmi les victimes figurent une femme et sept hommes de nationalité marocaine, originaires de la région, ainsi qu’un couple et un enfant de deux ans issus d’Afrique subsaharienne.

Plusieurs sources médiatiques indiquent que les passagers se dirigeaient vers les Iles Canaries. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce drame et permettre d’identifier les personnes impliquées dans cette opération, selon les mêmes sources.

En décembre 2022, un rapport de l’ONG espagnole Caminando Fronteras a indiqué que plus de 11 200 migrants sont morts ou ont disparu depuis 2018 en tentant de rejoindre l’Espagne, soit une moyenne de six par jour. A partir de la fin 2019, le nombre de migrants traversant par l’Atlantique a connu une forte hausse, notamment par le fait du renforcement de la présence des garde-côtes en Méditerranée.

En 2022, le ministère de l’Intérieur en Espagne a indiqué que sur un an, la migration en mer avait baissé de plus de 25% dans le pays. «La baisse la plus significative» a concerné les îles Canaries, en raison l’accroissement de la coopération avec les pays d’origine et de transit.