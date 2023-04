Ramadan dans l’Histoire #17 : L’expédition d’Amorium a rendu à une femme sa dignité

Le 6 du mois de ramadan 223 (AH), correspondant au 31 juillet 838 (AD), le calife abbasside Al-Mu’tasim (833 – 842) répond à l’appel d’une captive musulmane, qui lui a lancé un appel à l’aide depuis Amorium. Située au sud-ouest de la ville actuelle d’Ankara, la cité où se trouve l’emplacement du village turc actuel de Hisarköy a été sous le contrôle des Byzantins (306 – 1453). Pour y réussir leur expédition, les Abbassides (750 – 1258) mobilisent une armée impressionnante.

Avant cette bataille, l’empereur byzantin Théophile (829 – 842) a profité de la préoccupation du calife abbasside al-Mu’tasim par la rébellion de Bābak Khurramdîn et de ses hommes en Perse, pour mener des incursions et détruire notamment Zapetra. Selon le livre «Histoire islamique» de Mahmoud Shaker, Théophile «a détruit la forteresse de Zapetra, emprisonnant les femmes, tuant les enfants, faisant des prisonniers et mutilant tous ceux qui tombent entre ses mains». «La nouvelle de ce qui s’était passé est parvenue à al-Mu’tasim, à qui un bédouin rapporte la présence d’une femme musulmane qui l’a appelé à l’aide, après avoir été mise en captivé».

Venger Zapetra par la prise d’Amorium

Dans le livre «Les épouses des califes» de Muhammad Raji Kanas, «le cri d’une fille arabe musulmane faite prisonnière pendant son règne et l’appelant par son nom pour lui venir en aide lui est parvenu, alors il a mobilisé son armée et il s’est rendu lui-même à Amorium», fief byzantin puissamment fortifié et riche de sa garnisson importante. Dans «L’Histoire complète», l’historien Ibn al-Athîr mentionne qu’al-Mu’tasim a appris la nouvelle «alors qu’il était sur son lit, duquel il se lève en se précipitant et en appelant son armée». «Il monte alors son cheval» et prend la direction d’Amorium.

Selon les sources historiques, al-Mu’tasim a assiégé la ville d’Amorium grâce à la mobilisation de 200 000 hommes. D’autres récits indique que son armée s’est composée de 500 000 membres. Le juriste et historien musulman Ibn Kathir a souligné dans son ouvrage «Le commencement et la fin» que lors du siège de la ville, al-Mu’tasim a appris d’un arabe s’y trouvant qu’«un torrent lourd s’est abattu sur une partie de la cité, où la muraille s’est effondrée». Le calife ordonne alors d’intensifier les frappes à cet endroit pour envahir toute la contrée.

«Les musulmans ont finalement gagné les combats intenses qui leur ont ainsi permis d’entrer à Amorium pour les six nuits restantes du mois de Ramadan. De nombreux guerriers romains de l’empire byzantin ont été tués», note Ibn Kathir. Selon lui, al-Mu’tasim «a tué près de 30 000, en a capturé 30 000 et est retourné à Tarse avec un butin considérable».

La captive musulmane libérée après le siège d’Amorium

Après cela, al-Mu’tasim a demandé à la personne l’ayant informé de la détresse de la femme musulmane de l’emmener chez elle. Une fois sur les lieux, il la rassure d’avoir bien répondu à son appel. A l’issue de cette expédition, les musulmans se sont saisis de beaucoup de richesses. «Ils ont emporté ce qui pouvait l’être et Al-Mu’tasim a ordonné de brûler ce qui en restait et de détruire le matériel de guerre», afin que les militaires romains de Byzance ne s’en renforcent pas, écrit Ibn Kathir.

La guerre qui se poursuit dans les années suivantes entre les deux empires a peu d’ampleur. En 841, les dirigeants abbassides et byzantins s’accordent sur une trêve et un échange de prisonniers, excluant les captifs de haut rang issus d’Amorium. Un an plus tard, peu avant la mort d’al-Mu’tasim, les Abbassides se préparent à une autre invasion de grande envergure, mais la flotte impressionnante mise en place pour attaquer Constantinople est détruite dans une tempête au large de Chélidoine, au niveau de la côte sud de l’Anatolie.