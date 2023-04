Banderoles sur le meurtre de Lola : Garde à vue d’un élu de Reconquête ! pour incitation à la haine raciale

Elu d’opposition à la ville de Gauchy (France), Romain Dumand a été placé en garde à vue pour incitation à la haine raciale, après l’affichage d’une banderole suite au meurtre de Lola. Issu de Reconquête !, il fait partie de quatre gardés à vue pour les mêmes raisons, après avoir fait cet affichage en octobre 2022 à Saint-Quentin.

Selon le site d’information L’Union, «l’affichage n’aura pas tenu longtemps, mais il a été effectué sur plusieurs endroits». Des messages de la même teneur ont été collés directement sur les murs aussi. «Lola, 12 ans, victime de l’immigration. Ni oubli, ni pardon», lit-on sur la façade d’un magasin au Faubourg d’Isle et au centre-ville.

«C’est pour s’expliquer sur ces faits de provocation publique à la haine raciale que Romain Dumand et les trois autres présumés responsables ont été convoqués», souligne le média. En janvier dernier, l’élu a déjà été placé en garde à vue dans le cadre de la même affaire. Son état physique n’a pas permis de prolonger sa mesure d’audience. Cette fois-ci, son séjour aura été plus long et il a reconnu les faits.

Comme les trois autres gardés à vue, Romain Dumand a été relâché, mais il s’est gardé de tout commentaire sur les faits. A la suite du meurtre de la petite fille de douze ans, des rassemblements identitaires et anti-migrants ont déjà été initiés par Reconquête !, notamment à Lyon.

Lola a été tuée dans le 19e arrondissement de Paris, vendredi 14 octobre 2022. L’état de son corps, trouvé dans une malle, indique que l’enfant a subi d’affreux sévices. Dahbia B., ressortissante algérienne âgée de 24 ans et visée par une Obligation de quitter le territoire français (OQTF), a été mise en examen pour «meurtre sur mineur de moins de 15 ans accompagné de tortures ou actes de barbarie» et «viol sur mineur».

Placée en détention provisoire depuis le 17 octobre, Dahbia B. est incarcérée à Fresnes. A la suite de décarations fluctuantes, elle a été soumise à une expertise psychiatrique. En décembre dernier, les résultats ont écarté toute altération de son discernement en lien avec un trouble psychique ou neuropsychique.

Face aux appels à la «revanche nationaliste», un communiqué relayé précédemment par la mairie de Lillers (Pas-de-Calais) a cité les parents de Lola, qui ont demandé à mettre fin aux récupérations politiques du drame, par respect au deuil des proches, à la sérénité et à la dignité de la victime.